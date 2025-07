Scuole di montagna | novità in vista per docenti punteggi agiuntivi e aiuti per la casa

Se sei un docente interessato alle sfide dell'insegnamento in zone montane o semplicemente desideri conoscere le ultime novità che potrebbero trasformare il tuo percorso professionale, questa notizia fa al caso tuo. Un nuovo disegno di legge introduce incentivi e agevolazioni pensate per valorizzare e stabilizzare gli insegnanti nelle aree più remote. Scopri come queste misure possono fare la differenza nella tua carriera e nella vita quotidiana.

Un nuovo disegno di legge (Scuole di montagna) introduce misure per contrastare lo spopolamento delle aree montane. Previsti punteggi aggiuntivi in graduatoria per i docenti, agevolazioni per la mobilità e contributi economici per l’alloggio, con l’obiettivo di rendere più stabili gli organici. Incentivi per il personale docente: punteggi aggiuntivi e mobilità Il cuore della proposta . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: punteggi - scuole - montagna - docenti

`... Oggi è stata una giornata davvero speciale per i docenti dei Licei Pujati, come ogni anno avviene in occasione dell'ultimo collegio. Abbiamo salutato i pensionandi: ? . , doc Vai su Facebook

Ddl Montagna, punteggio aggiuntivo per gli insegnanti nelle GPS e credito d’imposta per la locazione. Via libera dal Senato, ora passa alla Camera; Scuola, non c’è il doppio punteggio: beffati centinaia di insegnanti a Belluno; Scuole montane: ok agli incentivi per docenti e istituti, Anief chiede indennità di mille euro.

Punteggio aggiuntivo Docenti e ATA scuole montagna - TiConsiglio - La V Commissione della Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento sul punteggio aggiuntivo per i docenti e il personale ATA delle scuole di montagna. Lo riporta ticonsiglio.com

Scuole di montagna, verso l’approvazione: più punti in graduatoria, agevolazioni mobilità e finanziamenti per affitto e acquisto casa - Giunge presso la Camera dei deputati il DDL finalizzato al riconoscimento e alla promozione delle scuole situate in aree montane. Si legge su orizzontescuola.it