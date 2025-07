Tragedia a Terracina crolla il tetto di un ristorante | muore la somelier 31enne amatissima per la sua professionalità

Una tragedia scuote Terracina: il crollo improvviso del tetto del ristorante stellato Essenza ha causato una perdita gravissima. Tra le vittime, Mara Severin, 31 anni, amata sommelier e professionista stimata, ha perso la vita in circostanze drammatiche. La comunità piange una giovane donna di talento, mentre i sopravvissuti affrontano momenti di grande shock. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi la conosceva e stimava.

Tragedia al ristorante stellato Essenza in via Cavour a Terracina, località sul litorale in provincia di Latina. Il bilancio riporta una vittima e cinque feritI. È improvvisamente crollato il tetto del ristorante, gestito dallo chef Simone Nardoni. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 22. A perdere la vita  dopo una disperata corsa in ospedale è stata Mara Severin, di 31 anni, impiegata come sommelier. La donna era stata estratta dalle macerie dai vigili del fuoco e rianimata dai sanitari, ma non ce l’ha fatta. Gli altri feriti, sei o sette persone che si trovavano nel dehors, non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it