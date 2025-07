Se la normalità è il quadrifoglio in un prato di campioni medi

se la normalità come un valore fondamentale ci fa riflettere sulla crisi delle relazioni autentiche. La lettera di Luca Coomolli ci ricorda quanto sia importante riscoprire e valorizzare quei gesti semplici e sinceri che, in un mondo sempre più complesso, restano il vero tesoro della nostra umanità. È ora di risalire dalla profondità e riscoprire ciò che davvero conta.

