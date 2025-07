Sinner e Cobolli ai quarti di Wimbledon Il numero uno approfitta del ritiro di Dimitrov ma è in dubbio per domani

Sinner e Cobolli conquistano i quarti di Wimbledon, regalando emozioni e sorprese al torneo. Mentre il numero uno del mondo, apparso stanco e afflitto da un infortunio, approfitta del ritiro di Dimitrov, l’altoatesino Cobolli continua il suo straordinario percorso. Tuttavia, l’incertezza aleggia su Sinner, alle prese con un dolore al gomito e il rischio di non scendere in campo. La competizione si infiamma: cosa ci riserverà il prosieguo di questa avvincente giornata?

Sinner e Cobolli raggiungono i quarti di Wimbledon. Il numero uno del mondo, apparso scarico, va sotto di due set contro Dimitrov ma vince per l’infortunio del bulgaro al terzo parziale. L’altoatesino ha un dolore al gomito e potrebbe saltare i quarti contro Shleton. Continua il momento magico di Flavio Cobolli. Sinner e il dramma di Dimitrov. Jannik è apparso decisamente sotto tono. Forse anche per la caduta al primo game che ha avuto ripercussioni sul gomito. Breakato in apertura, ha perso il primo parziale 6-3. Stesso copione nel secondo set, con un recupero di Sinner sul 5-5 ma con un 7-5 finale per Dimitrov. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner e Cobolli ai quarti di Wimbledon. Il numero uno approfitta del ritiro di Dimitrov ma è in dubbio per domani

ItalTennis nella storia, tre azzurri per la prima volta agli ottavi di Wimbledon. Sonego raggiunge Sinner e Cobolli - Una svolta storica per il tennis italiano: per la prima volta, tre azzurri approdano agli ottavi di Wimbledon.

