Dacia Bigster la freschezza estetica è merito di forme semplici e robuste

La Dacia Bigster incarna una fresca raffinatezza estetica, grazie a linee semplici e robuste che ne esaltano l’autenticità. Con la versione di serie fedele al concept originale, si afferma come l’ammiraglia di valori condivisi e innovativi. Un progetto nato nel cuore del rilancio Renault Renaulution, ora concretizzato in un modello che unisce funzionalità e stile. Un vero simbolo di evoluzione e solidità, pronta a conquistare il mercato.

“Con la versione di serie della Bigster siamo riusciti a rispettare con grande fedeltà le intenzioni che avevamo manifestato con il concept. Oggi il modello rappresenta la massima espressione di tutti i valori Dacia, di cui è l’ammiraglia”, sintetizza David Durand, vice presidente del marchio con delega al design. Il progetto arriva da lontano perché Dacia aveva esibito il prototipo nel gennaio 2021 nell’ambito del piano di rilancio Renaulution con un obiettivo non meno che ambizioso, ossia “raggiungere vette più alte di un mercato finora non presidiato dal brand, quello del segmento C-Suv. Con quasi 4,6 metri di lunghezza (4,57 per la precisione), la Bigster ha molto da offrire ai passeggeri, ma anche molto posto per i bagagli con un vano posteriore da non meno di 702 litri di capacità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it