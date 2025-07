Bonus mamme come potrebbe cambiare | il piano Meloni per le famiglie

Il piano Meloni per le famiglie si prepara a rivoluzionare il bonus mamme, puntando a un sostegno più equo e mirato. Con un nuovo sistema di detrazioni proporzionate al numero di figli, l’obiettivo è valorizzare maggiormente le famiglie con più bambini e favorire l’occupazione femminile. Questa proposta innovativa potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui le madri ricevono assistenza fiscale, stanziando fondi significativi per garantire un sostegno concreto e duraturo.

Il governo sta studiando un pacchetto di misure fiscali per sostenere l’occupazione femminile, con particolare attenzione alle madri, e al tempo stesso modificare il sistema delle detrazioni. La proposta prevede di sostituire il sistema individuale con una scala proporzionata al numero di figli, orientando la politica fiscale alle esigenze familiari. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste questo cambiamento del bonus mamme. Stanziati fondi aggiuntivi per le lavoratrici madri. La misura allo studio mira a rilanciare la natalità e a sostenere il lavoro femminile con uno sconto fiscale crescente in base al numero di figli, già dettagliato nelle cifre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus mamme, come potrebbe cambiare: il piano Meloni per le famiglie

