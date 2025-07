Cina | premier Paesi sviluppati rispettino impegni nell’affrontare cambiamento climatico

Il primo ministro cinese Li Qiang ha rivolto un appello ai Paesi sviluppati affinché rispettino gli impegni presi in materia di cambiamento climatico, sottolineando l'importanza di finanziare, trasferire tecnologie e collaborare più efficacemente. Intervenendo alla 17ª edizione del BRICS Summit, ha evidenziato la necessità di rafforzare la collaborazione globale per affrontare questa sfida cruciale. Li Qiang ha così acceso i riflettori su un tema che riguarda il futuro di tutti noi.

Il primo ministro cinese Li Qiang ha esortato i Paesi sviluppati a rispettare gli impegni assunti in materia di clima per quanto riguarda i finanziamenti, il trasferimento di tecnologie e altre aree. Li ha formulato queste osservazioni intervenendo alle sessioni plenarie della 17ma edizione del BRICS Summit di domenica e ieri, chiedendo di rafforzare la sinergia globale nell'affrontare il cambiamento climatico. Il primo ministro cinese ha invitato la comunita' internazionale ad attuare con risolutezza la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e l'Accordo di Parigi e a sostenere il principio delle responsabilita' comuni ma differenziate.

