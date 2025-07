È morto Young Noble il rapper del collettivo Outlawz si è suicidato con un colpo di pistola

Il mondo dell’hip hop piange la perdita di Young Noble, il rapper dei Outlawz che ha scelto di andare via troppo presto. A soli 47 anni, Rufus Lee Cooper III si è spento ad Atlanta, lasciando un vuoto incolmabile tra fan e colleghi. La sua scomparsa, annunciata da E.D.I. Mean con parole commosse, ricorda quanto la musica e l’amicizia siano preziosi e fragili. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i suoi testi e il suo spirito ribelle.

Il mondo dell’hip hop in lutto. È morto a 47 anni il rapper americano Young Noble, pseudonimo di Rufus Lee Cooper III, membro del collettivo Outlawz, fondato da Tupac Shakur negli anni Novanta. Il decesso è avvenuto venerdì 4 luglio ad Atlanta. Ad annunciare la scomparsa è stato l’amico e collega E.D.I. Mean, anche lui membro degli Outlawz, che ha scritto un toccante messaggio su Instagram: “Oggi ho ricevuto una delle notizie più devastanti e inaspettate della mia vita. Mio fratello e compagno da oltre 30 anni si è tolto la vita questa mattina. Riposa in potere, Rufus ‘Young Noblè Cooper'”. “La salute mentale è una battaglia reale che in tanti combattono in silenzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it