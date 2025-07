Soldi buttati dal Pd non c’è solo il cinema | i 7,5 milioni di euro spesi da Franceschini per la Netflix della cultura

Esiste, purtroppo, un articolato sistema di sprechi e mala gestione nel settore culturale e dello spettacolo in Italia, come dimostrano le recenti vicende legate ai fondi pubblici destinati al cinema e alle grandi opere digitali. Dai 75 milioni spesi da Franceschini per la “Netflix della cultura” alle finte società coinvolte in trame oscure, è urgente una riflessione su come vengono gestiti i soldi dei cittadini e quale sia il vero valore conferito alla cultura nazionale.

I soldi buttati dal Pd per lo spettacolo non si fermano solo al cinema. Non c’è solo il caso degli 863mila euro dati versati dallo Stato italiano nelle casse della società fittizia di Francis Kauffmann, alias Rexal Ford. Parliamo dell’americano, sospettato di aver assassinato Anastasia Trofimova e sua figlia lo scorso 7 giugno nel parco di Villa Pamphili. Uno scandalo denunciato anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Esiste, andando a scavare negli archivi del Collegio Romano, uno spreco di milioni di euro seppellito e silenziato dal grande circo di giornali, attori e intellettuali vicini al Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Soldi buttati dal Pd, non c’è solo il cinema: i 7,5 milioni di euro spesi da Franceschini per la Netflix della cultura

In questa notizia si parla di: soldi - buttati - cinema - euro

Disastro Milan: quanti soldi buttati, scandalo rossonero - Il Milan sta affrontando uno dei momenti più turbolenti della sua storia recente, tra spese discutibili e un disastro sportivo che ha fatto gridare allo scandalo i tifosi.

Lo scandalo dei milioni di euro buttati per #film mai fatti merita un approfondimento. Con il Pd troppi fondi sprecati per favorire certi amici radical chic.... #cinema Vai su X

Una presa di posizione netta che riaccende il dibattito sui fondi pubblici alla cultura. Giorgia Meloni critica il finanziamento al cinema italiano, citando il caso di un film diretto da Claudio Amendola: oltre un milione di euro di fondi pubblici e solo 490 euro di inca Vai su Facebook

Soldi buttati dal Pd, non c'è solo il cinema: i 7,5 milioni di euro spesi da Franceschini per la Netflix della cultura; Cassamortari, i produttori replicano a Meloni: 490 euro al botteghino? Il film ha incassato molto di più; Fare cinema è un privilegio, non un diritto: finita l’era dei soldi buttati.

Meloni attacca i fondi al cinema e il film di Amendola: “490 euro di incassi e oltre 1 milione di soldi pubblici” - La premier, intervenendo al forum organizzato da Bruno Vespa, attacca senza mezzi termini i fondi al cinema, rivendicando l'operato dell'ex ministro Sangiuliano ... Segnala fanpage.it

“220.000 euro, li ho buttati”: Serena Garitta spiega come ha speso i soldi del Grande Fratello - RDS - La dichiarazione è subito diventata virale e la concorrente si è sentita in dovere di fare alcune precisazioni. Da rds.it