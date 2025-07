Occhio Sassuolo Il Sunderland su Laurienté

Occhio Sassuolo: il futuro di Armand Laurienté potrebbe essere in Inghilterra. Dopo aver trascinato i neroverdi alla Serie A, il talentuoso attaccante francese, 26 anni, è nel mirino del Sunderland, neopromosso in Premier League. L’affare potrebbe chiudersi presto, aprendo un nuovo capitolo nella carriera di Laurienté. Ma quali saranno le conseguenze per il club emiliano? Scopriamolo insieme.

di Rossano Donnini Dopo aver conquistato la serie A da assoluto protagonista, Armand Laurienté, 26 anni, potrebbe lasciare il Sassuolo per la Premier League. All'attaccante francese, acquistato nel 2022 dal Lorient per poco più di 10 milioni di euro e sotto contratto fino al giugno 2026, è molto interessato il Sunderland del francese Kyril Louis-Dreyfus, neopromosso nel massimo campionato inglese dopo aver prevalso sul Coventry e lo Sheffield United nei play off di Championship, la B inglese. Laurienté, mvp dello scorso torneo cadetto, di cui è stato il capocannoniere con 18 reti (e 6 assist), è ai primi posti nella lista dei desideri dell'allenatore Régis Le Bris, che lo conosce già dai tempi del Lorient, e del direttore sportivo Florent Ghisolfi, fino allo scorso 18 giugno responsabile dell'area tecnica della Roma, pure lui con trascorsi al Lorient come tecnico delle giovanili.

