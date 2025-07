Il ’Fontana’ va in archivio Appuntamento tra un anno

Il Club La Meridiana di Casinalbo si prepara a mettere in archivio un’edizione memorabile del ‘Modena Challenger ATP 75, 41° Memorial Eugenio Fontana’, che ha regalato una settimana di tennis di altissimo livello e affluenza straordinaria. Il presidente Giovanni Pacifico Pascali esprime soddisfazione per un evento che ha riunito appassionati e talenti, lasciando il segno nel cuore del club. Ora, l’attesa è tutta per il prossimo anno, quando il torneo tornerà a stupire.

"Una settimana fantastica, con un tennis di altissimo livello che ha raccolto attorno al nostro club un pubblico incredibile". Il presidente del Club La Meridiana di Casinalbo, Giovanni Pacifico Pascali, archivia con legittima soddisfazione il ‘Modena Challenger Atp 75, 41° Memorial Eugenio Fontana’ che domenica ha celebrato il suo appuntamento più atteso, la finalissima del torneo si singolare, disputatasi sul centrale del club di via dei Fiori davanti a mille spettatori. Ha vinto Stefano Travaglia, 33 anni, marchigiano che aggiudicandosi il torneo ha chiuso una settimana cominciata da outsider – dalle qualificazioni - e finita regolando in due set (6-4; 6-3) il brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 129 del ranking Atp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il ’Fontana’ va in archivio. Appuntamento tra un anno

In questa notizia si parla di: fontana - appuntamento - archivio - anno

Archivio di Stato di Bergamo Vai su Facebook

Il ’Fontana’ va in archivio. Appuntamento tra un anno; Alla Camera la Seconda Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso. In apertura Fontana, La Russa, Ackson. Sabato 21 giugno udienza privata da Leone XIV | comunicazione.camera.it; Senso cromatico.

Il ’Fontana’ va in archivio. Appuntamento tra un anno - Il Challenger Atp 75 è stato vinto da Stefano Travaglia: "Settimana perfetta". msn.com scrive

Strage di piazza Fontana, in tv una giornata di speciali per i 40 anni - Sabato 12, a 40 anni esatti dalla strage di piazza Fontana, sul piccolo schermo andrà in onda una maratona: servizi sui Tg di Rai, Mediaset, La7 e Sky, trasmissioni di approfondimento e repliche ... Come scrive ilgiornale.it