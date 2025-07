La strada a ostacoli dell' intelligence Usa

La strada a ostacoli dell'intelligence USA si fa sempre più complessa con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. La tensione tra presidenza e apparato informativo diventa il vero problema, influenzando decisioni cruciali sulla sicurezza nazionale. Tulsi Gabbard ha confermato che l'Iran non ha riattivato il programma nucleare, ma Trump rilancia: "La mia intelligence...". Un equilibrio instabile che potrebbe modificare gli equilibri globali.

Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, la frattura tra presidenza e apparato informativo non è più un retroscena: è il cuore del problema. La direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard (foto), ha riferito che l'Iran non ha riattivato il proprio programma nucleare, sulla base del consenso dell'intera comunità di intelligence. "Non mi interessa cosa ha detto", ha dichiarato Trump. Per poi aggiungere: "La mia intelligence sbaglia". Tali dichiarazioni minano la credibilità di un sistema fondato su un equilibrio delicato tra analisi e potere. Dopo l'11 settembre 2001, l'intelligence americana è stata sottoposta a una profonda revisione.

