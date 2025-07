Morte di Aurora Maniscalco fidanzato indagato per istigazione al suicidio

La tragica scomparsa di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, ha sconvolto l’Italia e l’Europa. La sua morte a Vienna, avvenuta in circostanze ancora al centro di indagini, solleva dubbi e pone numerosi interrogativi sulla rete di relazioni e responsabilità coinvolte. Il fidanzato della ragazza, indagato per istigazione al suicidio, e il sequestro della salma sono i primi passi di un'indagine complessa volta a fare luce su questa drammatica vicenda.

Fidanzato indagato e disposto il sequestro della salma di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana 24enne che a fine giugno è precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo ed è morta in ospedale per le gravi ferite riportate. Sul corpo della ragazza verrà disposta l’autopsia: segno che i pm non sono convinti si sia trattato di un suicidio come ritenuto dai colleghi austriaci. Inoltre, per istigazione al suicidio è stato iscritto nel registro degli indagati il fidanzato della 24enne, Elio Bargione, anche lui palermitano, assistente di volo. Il 27enne ha raccontato di aver avuto una discussione con la fidanzata poco prima che la ragazza si buttasse giù, versione confermata da alcuni passanti che l’avrebbero vista precipitare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morte di Aurora Maniscalco, fidanzato indagato per istigazione al suicidio

