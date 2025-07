Sinner e l’infortunio a Wimbledon gli esami e le condizioni

Jannik Sinner, protagonista di un'emozionante corsa a Wimbledon, rassicura i tifosi sulle sue condizioni dopo l'infortunio al gomito accusato durante il match con Dimitrov. Nonostante il dolore, l'azzurro, attualmente tra i primi del mondo, ha superato gli ottavi grazie al ritiro dell'avversario, ma ora si concentra sugli esami e sui prossimi passi per tornare in campo al piĂą presto. Con determinazione e professionalitĂ , Sinner si prepara a riprendersi la scena tennistica.

(Adnkronos) – "Non sono preoccupatissimo". Jannik Sinner fa il punto sulle sue condizioni dopo l'infortunio al gomito accusato nelle fasi iniziali del match con Grigor Dimitrov. L'azzurro, numero 1 del mondo, ha superato gli ottavi di finale di Wimbledon grazie al ritiro dello sfortunatissimo bulgaro, k.o. per un problema al muscolo pettorale dopo aver vinto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

#Wimbledon Il momento in cui #Dimitrov torna in campo e comunica che deve ritirarsi per infortunio. Era in vantaggio di due set su #Sinner, che va ai quarti. Anche l'azzurro era sofferente per un problema al gomito, dopo una caduta nel primo game Vai su X

Le lacrime di Grigor Dimitrov e le parole di Jannik Sinner, quasi di scuse nei confronti del pubblico e dello stesso tennista bulgaro. Ecco l’immagine finale dell'ottavo di Wimbledon dove il n.1 del mondo approfitta dell’infortunio subito da Dimitrov, che era in van Vai su Facebook

Sinner, le news dopo il problema al gomito; Dimitrov si fa male al pettorale e si ritira contro Sinner. Oggi il controllo al gomito per il n. 1 - Aggiornamento del 08 Luglio delle ore 07:32; Sinner in ansia per l'infortunio al gomito: C'è preoccupazione. Devo vedere come mi sveglio.

Sinner aggiorna tutti sulle sue condizioni dopo l’infortunio: “Un po’ di preoccupazione c’è…” - Intervenuto in conferenza stampa dopo il passaggio del turno, il numero uno al mondo ha spiegato come sta e fatto chiarezza sul problema al gomito ... Si legge su corrieredellosport.it