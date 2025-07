Ederson Inter il Decreto Crescita può aiutare i nerazzurri | ecco quanto peserebbe a bilancio

Il Decreto Crescita rappresenta un’ancora di salvezza per i club italiani desiderosi di rafforzarsi e competere ai massimi livelli. Per l’Inter, questa misura potrebbe tradursi in importanti vantaggi finanziari, rendendo più accessibili operazioni come l’acquisto di Ederson dall’Atalanta. Ma quanto potrebbe pesare davvero a bilancio? Scopriamo insieme le implicazioni di questa opportunità per i nerazzurri e il loro futuro sul mercato.

Ederson Inter, le ultime sul futuro del centrocampista dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Il Decreto Crescita continua a essere una risorsa fondamentale per i club italiani, e l’ Inter ne potrebbe beneficiare ancora, sia per i giocatori già presenti in rosa che per eventuali nuovi acquisti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa norma ha già consentito a molte società di abbattere i costi legati agli stipendi dei calciatori, e potrebbe rivelarsi decisiva anche in ottica mercato per il club nerazzurro, in particolare per il possibile acquisto di Ederson. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson Inter, il Decreto Crescita può aiutare i nerazzurri: ecco quanto peserebbe a bilancio

In questa notizia si parla di: inter - decreto - crescita - ederson

GdS- Il Decreto Crescita aiuta ancora l’#Inter: Ederson peserebbe meno a bilancio Vai su X

L’Inter vuole VENDERE subito questi 5 (+1) Giocatori per pagare i prossimi Colpi #passioneinter #inter #amala Vai su Facebook

Inter, per Ederson aiuto dal Decreto Crescita: “Ingaggio non sarebbe problema”. Le cifre; GdS - Il Decreto Crescita aiuta ancora l'Inter: Ederson peserebbe meno a bilancio; GdS - L'Inter blinda Thuram: si lavora per eliminare la clausola con aumento di stipendio. Il Decreto....

GdS - Il Decreto Crescita aiuta ancora l'Inter: Ederson peserebbe meno a bilancio - La norma ha infatti permesso alla Salernitana di portare Ederson in Italia spendendo una cifra inferiore al lordo, ma in caso di trasferimento aiut ... Secondo msn.com

Inter, Ederson arriva coi soldi di Calhanoglu? Offerta Milan per Douè, Juventus su Xhaka - Otto giorni ancora e scadranno diverse clausole rescissorie presenti nei contratti di alcuni giocatori. Da informazione.it