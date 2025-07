Non ce l’ha fatta Sebastiano Aveva 8 anni I genitori avevano avviato una raccolta fondi per farlo operare Il cordoglio di tutta la comunità di Cisterna

Un dolore immenso ha sconvolto la comunità di Cisterna di Latina: Sebastiano, un bambino di soli otto anni, non ce l’ha fatta contro la malattia che aveva lottato con coraggio. Nonostante gli sforzi collettivi e la speranza condivisa, il suo sorriso si è spento, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La solidarietà dimostrata in questi mesi testimonia l’amore e la vicinanza di una città unita nel dolore.

Sebastiano era al centro di una grande mobilitazione collettiva, che aveva visto una raccolta fondi destinata a sostenere le sue cure mediche, necessarie per affrontare un difficile tumore.