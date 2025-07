Sinner | C' è un po' di preoccupazione Paura per il gomito che succede

Jannik Sinner, numero uno al mondo, si trova ora ai quarti di Wimbledon in circostanze inaspettate e delicate. La sua qualificazione ha infatti un retroscena sfortunato: il ritiro di Dimitrov a causa di un problema al pettorale. Mentre l'azzurro affronta questa opportunità, cresce la preoccupazione per il suo gomito, che potrebbe influenzare le sue prossime sfide. La tensione è palpabile, ma l'obiettivo rimane chiaro: superare ogni ostacolo e proseguire il cammino verso la gloria.

Jannik Sinner ha avuto accesso ai quarti di finale di Wimbledon per quello che può essere definito a tutti gli effetti un colpo di fortuna. L'azzurro numero uno al mondo si è qualificato grazie al ritiro del suo avversario, il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha accusato un problema al pettorale destro ed è stato costretto a fare un passo indietro. "Non so cosa dire, è un giocatore incredibile e dispiace vincere così. È stato sfortunato negli ultimi tempi, è un buon amico e ci conosciamo bene. Avrebbe meritato anche di giocare il prossimo turno, se avesse potuto", ha commentato a caldo l'altoatesino, riconoscendo la preparazione dell'avversario e ammettendo di non uscire dal match come un vincitore.

