Tragedia a Salerno | 22enne trovato senza vita in un atrio si ipotizza un gesto estremo

Una tragica scoperta scuote Salerno: un giovane di appena 22 anni è stato trovato senza vita in un atrio, in circostanze ancora da chiarire. La sua scomparsa aveva preoccupato i familiari, che avevano denunciato la sua assenza. Questa notte, l’allarme si è trasformato in dolore, lasciando la comunità sgomenta di fronte a una perdita improvvisa e misteriosa. La procura ha aperto un’indagine, mentre la città si stringe nel lutto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non aveva fatto ritorno a casa ed il papà preoccupato ha anche dato l’allarme, denunciando la scomparsa. All’una di questa notte, i genitore si era accorto che la porta era aperta ma nulla faceva presumere ad un gesto tragico. Poi stamani, nell’edificio situato in una traversa della centralissima Corso Garibaldi a Salerno, l’amara sorpresa. Il corpo del ragazzo è stato trovato in un atrio interno alla tromba delle scale. Tutto fa pensare ad un gesto estremo. 22 anni, originario delle Filippine, il ragazzo viveva in casa con i genitori. Urla strazianti hanno accompagnato il ritrovamento del corpo privo di vita del giovane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia a Salerno: 22enne trovato senza vita in un atrio, si ipotizza un gesto estremo

