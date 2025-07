Il tuo cervello ha bisogno di una pausa dallo schermo di un pc di una Tv o di un cellulare? Ecco cosa consigliano gli psicologi per ritrovare l’equilibrio

In un mondo sempre connesso, il nostro cervello ha bisogno di una pausa dagli schermi per ritrovare equilibrio e benessere. Gli psicologi ci consigliano di staccare spesso, concedendoci momenti di disconnessione anche brevi. Immagina di premere il tasto "pausa" e riscoprire il piacere di vivere il presente. Sei pronto a spegnere lo schermo e ascoltare il tuo benessere interiore?

Impossibile attraversare una giornata del 2025 senza incrociare la luce blu di uno schermo, che sia quella discreta del tuo smartphone o quella più evidente che illumina il salotto la sera: E se dietro l'onnipresenza degli schermi si celasse una vera urgenza: quella di premere semplicemente il tasto "pausa"?.

