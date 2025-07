Il nuovo trend capelli ultra chic | la tinta cannella che si fonde letteralmente con la giacca estiva

Il nuovo trend capelli ultra chic conquista l’estate 2025: la tinta cannella, calda e sofisticata, si fonde perfettamente con le tonalità delle giacche estive, creando un look che è puro stile. Mentre il mondo della Formula 1 brama di emozioni, tra luci e motori, è Pippa Middleton a catturare l’attenzione con un haircut rivoluzionario. Scopriamo insieme i tre caschetti iconici dell’estate, pronti a ridefinire le regole della bellezza e del look estivo…

I l sole brilla, rombano i motori e i flash scattano all'impazzata. Nel mondo dorato della Formula 1 a catturare l'attenzione non sono solo le Ferrari o Lewis Hamilton. Una figura elegante e discreta si prende la scena tra la folla. È Pippa Middleton, che riappare in pubblico dopo mesi di assenza, con un hair look completamente rinnovato e. tagliato di netto. I 3 caschetti dell'estate 2025: Selena, Sofia e Cate riscrivono le regole del taglio corto X Pippa Middleton, il nuovo taglio di capelli. Silverstone, domenica 6 luglio 2025. La socialite più amata della royal sfera (dopo la sorella Kate, ovviamente) riappare a sorpresa in pubblico, con un caschetto liscio e affilato come una lama di stile.

