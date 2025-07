Musk può far perdere il suo nemico Donald

Molti liquidano l'idea dicendo che Musk punta solo alla speculazione finanziaria, ma in realtà il suo obiettivo potrebbe essere molto più strategico: usare la sua influenza per alterare gli equilibri politici e mettere in crisi le figure tradizionali di potere, come Donald. In questo gioco di scacchi innovativo, la vera partita si gioca probabilmente nel lungo termine e non sui numeri momentanei.

Ieri l'"America Party" di Elon Musk non ha avuto successo in borsa (la Tesla ha perso il 7% a Wall Street), ma questo non significa che non possa averlo in politica almeno per le finalità per cui lo ha progettato il suo fondatore. Anzi, al di là del contributo dell'intelligenza artificiale all'idea, dell'impiego di Grok nella pianificazione delle mosse, l'operazione ha una sua ratio politica da non trascurare. Molti liquidano l'idea dicendo che nel secolare bipolarismo americano un terzo partito non ha spazio, tirano in ballo l'esperienza di un altro miliardario che si presentò alle presidenziali americane Ross Perot facendo un buco nell'acqua.

La rissa Trump- Musk affossa le azioni di Tesla. Il gruppo a rischia di perdere oltre un miliardo di profitti - La polemica tra Donald Trump ed Elon Musk sta scuotendo i mercati finanziari, con effetti devastanti su Tesla.

Si chiama Zohran Mamdani, il suo nome e il suo volto a molti italiani diranno poco, ma in realtà è ormai diventato negli Usa il volto della Resistenza anti-trumpiana e il nemico giurato di Donald Trump e del trumpismo islamofobo. Nato in Uganda da genitori in Vai su Facebook

