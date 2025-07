Lo spazio? Tra abitacolo e bagagliaio il comfort della Dacia Bigster è al top

La Dacia Bigster 232 ridefinisce gli standard di comfort e spaziosità nel segmento C, offrendo un equilibrio perfetto tra evoluzione tecnologica e praticità. Con un design esterno imponente e un interno sorprendentemente generoso, questa vettura elimina i compromessi che i clienti europei temevano di dover fare. Dotata di motorizzazioni elettrificate all’avanguardia e di un’abitabilità superiore, la Bigster è pronta a conquistare il mercato. Di più: pur avendo un’impostazione ben...

I clienti europei del segmento C non si aspettano di dover fare compromessi. Sviluppata sull’ architettura flessibile CMF-B del gruppo che è al centro della strategia industriale di Dacia, la Bigster offre motorizzazioni elettrificate all’avanguardia e anche una notevole abitabilità. Esternamente misura 4,57 metri di lunghezza e internamente sembra anche più spaziosa rispetto ai suoi 2,7 metri di passo. Di più: pur avendo un’impostazione ben lontana dai marchi premium, il costruttore punta sulla razionalità senza costringere gli automobilisti a compiere chissà quali rinunce. “Con Bigster, offriamo l’essenziale degli equipaggiamenti che i clienti si aspettano da questo segmento, spesso inediti per la gamma Dacia, come il tetto panoramico apribile e la climatizzazione bi-zona – spiega Patrice Lévy Bencheton, direttore Performance Prodotto – Queste caratteristiche, così come il lavoro compiuto su prestazioni come l’acustica, l’abitabilità, il volume del bagagliaio e il comfort a bordo, renderanno i lunghi viaggi in famiglia al tempo stesso semplici e piacevoli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it