Latina | crollo tetto ristorante stellato Essenza a Terracina morta sommelier 31enne Diversi feriti

Una tragica tragedia scuote Terracina, dove il crollo del tetto del ristorante stellato Essenza ha causato diverse vittime e feriti gravi. La comunità è sconvolta da questa improvvisa tragedia che ha coinvolto clienti e staff, tra cui una giovane sommelier di 31 anni. La risposta delle autorità è immediata, ma il dolore e la solidarietà sono già palpabili: un dramma che lascia tutti con il fiato sospeso, mentre si cerca di capire come sia potuta accadere una simile tragedia.

Tragedia al ristorante stellato Essenza in via Cavour a Terracina, località sul litorale in provincia di Latina. I feriti, tra personale del ristorante e clienti, sono circa una decina, tre in prognosi riservata.

