Rissa finisce in tragedia a San Marco Evangelista | 17enne ucciso a coltellate

Una tranquilla serata a San Marco Evangelista si è trasformata in un dramma crudele: una lite tra giovani è degenerata in tragedia, con un ragazzo di soli 17 anni che ha perso la vita a causa di coltellate. La violenza inaudita ha lasciato la comunità sconvolta e le autorità mobilitate. Questo grave episodio ci ricorda quanto sia fragile la pace sociale e l’importanza di interventi tempestivi per prevenire simili tragedie.

Una lite tra giovanissimi è degenerata in tragedia nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, in piazzetta della Libertà, a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa, mentre altri due giovani sono rimasti gravemente feriti. Rissa finisce in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rissa finisce in tragedia a San Marco Evangelista: 17enne ucciso a coltellate

