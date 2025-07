Fondazione ANT contro i tumori grazie a prevenzione e assistenza domiciliare

La prevenzione e l’assistenza domiciliare sono le armi più potenti contro il tumore. Fondazione ANT, grazie al sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, promuove un progetto innovativo che mira a intercettare la malattia in tempo e offrire cure vicine a casa. Una strategia fondamentale per salvare vite e migliorare la qualità di vita. Insieme, possiamo fare la differenza nella lotta contro il cancro.

D al tumore spesso si può guarire, ma solo se lo si intercetta in tempo. È attorno a questa consapevolezza – tanto semplice quanto urgente – che ruota il progetto di Fondazione ANT, possibile anche g razie al finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 del D.LGS. N. 1172017 – avviso 22023, che unisce prevenzione oncologica e assistenza domiciliare in una visione moderna e concreta della cura. Fondazione ANT, una nuova idea di salute. guarda le foto Intitolato Assistenza domiciliare oncologica e prevenzione come nuova frontiera della cura, il programma si è sviluppato su due assi fondamentali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Fondazione ANT, contro i tumori grazie a prevenzione e assistenza domiciliare

