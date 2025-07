Le altre operazioni Svampa saluta il Tolentino | va a Gubbio L’ex rossoblù Buonavoglia a Notaresco

Il mercato delle trasferte e degli acquisti si infiamma nel calcio italiano, con club pronti a rinforzare le proprie fila per affrontare la stagione con rinnovato entusiasmo. Notaresco, Fossombrone, Giulianova, Urbania e Vigor Montecosaro si stanno muovendo strategicamente, portando in rosa talenti provenienti da diverse parti d’Italia. Un esempio di come la passione per il calcio continui a spingere i club ad investire nel futuro. Scopriamo insieme tutte le novità di questo movimentato mercato!

Il Notaresco (serie D) ha ufficializzato di avere preso Kevin Buonavoglia, ex Civitanovese; il Fossombrone si è assicurato il difensore Gianluca Maggiori, ex San Marino e Lentigione; l’esterno romano Elio De Silvestro, nell’ultima stagione alla Fermana, è un giocatore del Giulianova. L’Urbania (Eccellenza) ha rinforzato l’attacco con Giuseppe Serges, ex Urbino. La Vigor Montecosaro ha tesserato Lorenzo Marsili, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli che torna a giocare in Promozione dopo alcune stagioni in Seconda e prima categoria. Il Casette Verdini è stato protagonista sul mercato avendo preso il centrocampista Alex Morettini, ex Chiesanuova; l’esperto centrocampista Andrea Lattanzi, ex Sangiustese e Trodica; il centrocampista argentino Valentin Juarez Delfino, ex Urbis Salvia; l’attaccante Matteo Ulivello per il quale si tratta di un ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net