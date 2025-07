ESCLUSIVA IN – Chauvin | Inter ti presento Bonny! Dinamismo duttilità supporto alla squadra e mentalità!

Esclusiva: scopriamo insieme il talento di Ange-Yoan Bonny, il nuovo volto che promette di rivoluzionare l’Inter. Landry Chauvin, ex tecnico di Francia U-18, U-19 e U-20, rivela dettagli sul suo dinamismo, duttilità e spirito di squadra. Dal suo passato in campo alle prospettive future, Bonny si prepara a lasciare il segno nel mondo del calcio. Ecco cosa ha detto Chauvin su di lui...

Landry Chauvin, ex tecnico della Francia U-18, U-19 e U-20, ha rilasciato un’intervista a Inter-News. L’argomento principale è stato ovviamente il suo ex giocatore Ange-Yoan Bonny, di cui vengono tratteggiate le caratteristiche tecniche, i margini di crescita e i possibili scenari futuri. Chauvin, lei ha avuto modo di allenare il neoacquisto dell’Inter Ange-Yoan Bonny. Cosa può dirci del suo connazionale? Allora, Bonny l’ho avuto quando ero con la Nazionale del 2003 per tre anni. L’ho preso per la prima volta quando era allo Châteauroux nell’U-18. Quando l’ho visto arrivare era piuttosto atletico, ricordo che era un ritiro in cui c’era stata neve, quindi abbiamo fatto soprattutto sedute indoor. 🔗 Leggi su Inter-news.it