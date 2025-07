FdI Sannio | Via libera alla sistemazione della SP 52

Tempo di lettura: < 1 minuto I Consiglieri Provinciali di Fratelli d’Italia, Carmine Agostinelli e Gaetano Mauriello esprimono viva soddisfazione per la Delibera Presidenziale n. 2022025 con la quale si approva il progetto di sistemazione di alcuni tratti della SP 52 “Decorata – Castelvetere in Valfortore – San Bartolomeo in Galdo”. Ringraziamo il Presidente, affermano Mauriello ed Agostinelli, per aver mantenuto un impegno concordato e più volte sollecitato dal nostro gruppo e dal territorio di riferimento. Chiediamo altresì al Settore, che ugualmente ringraziamo, di adoperarsi affinché i tempi di realizzazione siano quanto più celeri possibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FdI Sannio: “Via libera alla sistemazione della SP 52”

