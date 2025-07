McKennie Juve intrigo rinnovo | nessun accordo per il prolungamento dell’attuale accordo già invidiato il suo sostituto Il nome

La Juventus si trova a un bivio cruciale per il futuro di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, protagonista in positivo nelle ultime stagioni, attende ancora un accordo per il rinnovo, mentre si fa strada il nome del suo possibile sostituto. La società rossoblù si prepara a prendere una decisione che potrebbe influenzare le sorti della squadra e rimescolare le carte in mediana. Ma quale sarà il passo successivo?

McKennie Juve, intrigo rinnovo: nessun accordo per il prolungamento dell’attuale accordo, già invidiato il sostituto del centrocampista. Il nome. La Juve  si trova di fronte a un’importante decisione riguardo al futuro di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, che ha mostrato buone qualità nelle ultime stagioni, è ancora in attesa del rinnovo del suo contratto, ma la situazione resta incerta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, se non si dovesse risolvere l’intrigo relativo al rinnovo, McKennie  potrebbe anche partire, con la Juve  pronta a prendere in considerazione offerte per il centrocampista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juve, intrigo rinnovo: nessun accordo per il prolungamento dell’attuale accordo, già invidiato il suo sostituto. Il nome

In questa notizia si parla di: accordo - mckennie - juve - intrigo

Rinnovi Juve, non solo McKennie e Gatti. Rivelazione: «Molto vicino l’accordo anche per questo bianconero» - I rinnovi in casa Juventus sono sempre al centro dell'attenzione, con McKennie e Gatti prossimi a firmare nuovi contratti.

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Anche Bari e Palermo sulle tracce di Bonucci, continua la trattativa per....

McKennie Juve, intrigo rinnovo: nessun accordo per il prolungamento dell’attuale accordo, già invidiato il suo sostituto. Il nome - McKennie Juve, intrigo rinnovo: nessun accordo per il prolungamento dell’attuale accordo, già invidiato il sostituto del centrocampista. Lo riporta juventusnews24.com

McKennie Juve, senza rinnovo è molto probabile la cessione: da definire questi dettagli ma si fa strada questo scenario. Ultime - McKennie Juve, senza rinnovo è molto probabile la cessione: tutti gli ultimi aggiornamenti sullo statunitense Il mercato bianconero torna a vedere al centro delle trattative il nome di Weston McKennie ... Riporta juventusnews24.com