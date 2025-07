Julio Sergio gesto commovente per il figlio malato di tumore

Un gesto di amore e coraggio che tocca il cuore: Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha condiviso un video commovente su Instagram, dove si vede lui e il figlio Enzo dal barbiere, pronti a rasarsi la testa. Un segno tangibile di solidarietà nel difficile cammino del bambino, affetto da un tumore cerebrale fin dal 2020. Un atto che dimostra come l’amore familiare possa essere la più grande forza per affrontare ogni battaglia.

L'ex portiere della Roma ha postato sul suo profilo Instagram un video che mostra lui e il figlio dal barbiere, mentre si fanno rasare la testa. Un gesto commovente di Julio Sergio per supportare il piccolo Enzo, alle prese con la chemioterapia per affrontare una lunga lotta contro un tumore cerebrale che dura dal 2020. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Julio Sergio, gesto commovente per il figlio malato di tumore

In questa notizia si parla di: julio - sergio - gesto - commovente

Roma, Julio Sergio: “Prova un’immensa gratitudine per Ranieri, la carriera parla da sola” - Julio Sergio esprime una profonda gratitudine nei confronti di Ranieri, riconoscendo la sua carriera e il suo impatto.

Julio Sergio, gesto commovente per il figlio malato di tumore; Julio Sergio si rasa i capelli con suo figlio Enzo: il video è commovente.

L'ex portiere giallorosso condivide sui social la "convivenza" con il tumore cerebrale diagnosticato nel 2020 a Enzo, ora 14enne - L'ex portiere giallorosso condivide sui social la "convivenza" con il tumore cerebrale diagnosticato nel 2020 a Enzo, ora 14enne ... Lo riporta gazzetta.it

Julio Sergio si rasa i capelli con suo figlio Enzo: il video è commovente - Il video in cui un barbiere taglia ad entrambi i capelli in contemporanea sta diventando virale. Da msn.com