Lavoro Bertolaso ass Welfare | Più controlli in cantieri ai limiti legalità

Gli incidenti sui cantieri rappresentano una grave emergenza, spesso legata alla mancanza di rispetto delle norme di sicurezza. Intervenire con controlli rigorosi e mirati è fondamentale per tutelare i lavoratori e garantire un ambiente di lavoro sicuro. Solo attraverso un impegno costante e la lotta all'illegalità possiamo creare un settore più responsabile e sicuro per tutti.

(Adnkronos) – “Se guardiamo le statistiche, gli incidenti sul lavoro si verificano soprattutto nei cantieri ai limiti della legalità . In queste strutture, sia in ambito edilizio che in ambito agricolo, laddove non c'è attenzione e non c'è competenza, abbiamo il dovere di portare avanti le ispezioni, i controlli, le verifiche. L'illegalità è un cono d'ombra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com