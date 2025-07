Borsa | a Milano bene Campari e Nexi banche in ordine sparso

Piazza Affari apre in lieve progresso, riflettendo l’attesa di una svolta nelle trattative tra UE e USA sui dazi. Con Campari in testa, seguita da Nexi e Saipem, il mercato mostra segnali di fiducia, mentre le banche, tra cui Unicredit e Mps, si muovono in ordine sparso in attesa delle decisioni chiave sul golden power. Gli investitori restano concentrati sugli sviluppi geopolitici ed economici, pronti a cogliere nuove opportunità.

Avvio in cauto rialzo per Piazza Affari, che si muove in linea con le altre Borse europee in attesa di capire se la Ue riuscirà a raggiungere un accordo con gli Usa sui dazi. Il Ftse Mib sale dello 0,08% con in testa Campari (+1,8%), Nexi (+1%), Saipem (+0,9%) e Leonardo (+0,7%). In ordine sparso le banche con Unicredit in luce (+0,6%) alla vigilia della decisione del Tar sul golden power, seguita da Mps (+0,6%), che restringe lo sconto su Mediobanca (-0,1%), penalizzata anche dalle vendite di azioni da parte dei pattisti, con FerFin che ieri ha scaricato sul mercato altri 150 mila titoli. Avanza la Popolare di Sondrio (+0,2%) nel giorno in cui il cda riesamina l'offerta di Bper (-0,1%) dopo il rilancio di un euro ad azione, debole al pari di Intesa (-0,2%) e del Banco (-0,2%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: a Milano bene Campari e Nexi, banche in ordine sparso

