Crolla il tetto del ristorante stellato Essenza di Terracina morta la 31enne sommelier Marta Serverin

Una tragedia scuote Terracina: il crollo del tetto dello stellato Essenza ha causato una vittima e numerosi feriti, tra cui tre in gravi condizioni. La sera del 7 luglio, con il maltempo che imperversava, una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità , lasciando senza parole tutti. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause di questa drammatica perdita. La nostra attenzione è rivolta alle vite coinvolte e alla speranza di un rapido recupero per i feriti.

Sono le 22 di lunedì 7 luglio quando il tetto di un ristorante di Terracina crolla: una donna perde la vita e dieci persone restano ferite, tre in gravi condizioni. Siamo via Cavour e il ristorante è un noto stellato, l’Essenza. Al momento del crollo, la sala interna era abbastanza piena, ma molti erano anche seduti fuori. Alcuni testimoni parlano di due cedimenti distinti. Tra le ipotesi anche il maltempo, specie il forte vento. Sull’intera provincia di Latina c’era l’allerta gialla. Sul posto è arrivato anche il sindaco Francesco Giannetti. La Procura di Latina ha disposto il sequestro del locale, con le indagini coordinate dal pm Giuseppe Miliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crolla il tetto del ristorante stellato Essenza di Terracina, morta la 31enne sommelier Marta Serverin

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa - Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato «Essenza» cede improvvisamente, provocando panico tra i clienti e almeno sette feriti, tra cui una giovane in gravi condizioni.

