Vietare gli smartphone a scuola? Schettini | Se ne portano due mai sequestrato un cellulare non voglio fare la maestra che toglie i telefoni

Nel dibattito sull’uso degli smartphone a scuola, Vincenzo Schettini, insegnante e divulgatore, mette in discussione le recenti direttive del Ministero dell’Istruzione. Con un'osservazione diretta e pungente, sottolinea come gli studenti portino spesso due cellulari e nessuno sia stato mai sequestrato. Schettini evidenzia la difficoltà di far rispettare norme che, nel concreto, risultano quasi inefficaci. La questione rimane aperta: come si può davvero tutelare l’apprendimento in un mondo sempre più connesso?

Nel dibattito sull'uso degli smartphone a scuola interviene Vincenzo Schettini, insegnante e divulgatore scientifico, come elemento critico verso le recenti direttive del Ministero dell’Istruzione. Commentando l’estensione del divieto di utilizzo dei cellulari anche nelle scuole superiori, Schettini ha dichiarato al Gazzettino: “Ormai se ne portano due. Sono tutte chiacchiere”, evidenziando la difficoltà di gestire nella pratica una norma che rischia di rivelarsi inefficace sul piano operativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: schettini - smartphone - scuola - vietare

Dipendenza digitale e non solo: come la dopamina ci rende schiavi dello smartphone (e non solo). I tre libri consigliati da Vincenzo Schettini - la nostra prospettiva sulla tecnologia e aiutarci a ritrovare il controllo sulla nostra vita digitale.

bSmart.it. . Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione, ha annunciato in un'intervista che, dal prossimo anno scolastico, sarà vietato l'uso dei cellulari nelle scuole superiori per contrastare gli effetti negativi degli smartphone sui giovani. Cosa comporterà quest Vai su Facebook

Vietare gli smartphone a scuola? Schettini: Se ne portano due, mai sequestrato un cellulare, non voglio fare la maestra che toglie i telefoni; Perché Schettini vuole vietare gli smartphone sotto i 18 anni; Guerra allo smartphone in classe, il divieto come opportunità.

Vietare gli smartphone a scuola? Schettini: “Se ne portano due, mai sequestrato un cellulare, non voglio fare la maestra che toglie i telefoni” - Nel dibattito sull'uso degli smartphone a scuola interviene Vincenzo Schettini, insegnante e divulgatore scientifico, come elemento critico verso le recenti direttive del Ministero dell’Istruzione. Secondo orizzontescuola.it

Smartphone vietati a scuola, anche i giovani dicono sì. Valditara: «Così preveniamo gli effetti negativi su apprendimento e salute» - Sembra incredibile, quasi un controsenso, ma a volerlo sono proprio loro: ... Segnala ilmessaggero.it