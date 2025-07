Superman James Gunn svela le tre origin story che non vuole vedere mai più al cinema

Superman, James Gunn svela le tre origin story che non vuole mai più vedere al cinema. Il regista del nuovo film sull'Uomo d'Acciaio ha sviluppato una certa resistenza verso alcune storie di origini a fumetti troppo ripetitive. Sebbene siano elementi fondamentali della narrazione supereroistica, riproporle troppo spesso rischia di far perdere freschezza e originalità. Quando un personaggio è stato rebootato più volte, assistere di nuovo a queste scene può...

Il regista del nuovo film sull'Uomo d'Acciaio ha sviluppato una certa resistenza verso alcune origin story a fumetti viste fin troppe volte Ci sono alcuni momenti che sono parte integrante della storia di ogni supereroe e che sarebbe quasi impossibile non rappresentare quando si mostrano le loro origini sullo schermo, ma quando un personaggio è abbastanza vecchio da avere uno o più reboot, assistere di nuovo a queste scene in questione può iniziare a risultare un po' ripetitivo. Batman, Spider-Man e Superman sono tre dei personaggi dei fumetti più popolari e conosciuti di tutti i tempi, e probabilmente è lecito pensare che la maggior parte delle persone - anche i non lettori di fumetti - siano a conoscenza degli eventi che li . 🔗 Leggi su Movieplayer.it