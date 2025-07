Leao sorride ad Allegri e a Milanello si rivede

Il raduno al Milanello prende vita: Leao sorride ad Allegri, mentre il ritorno di quest'ultimo sulla panchina rossonera accende entusiasmi. Tra primi sorrisi e sguardi di fiducia, i giocatori si preparano a scrivere un nuovo capitolo. Con Saelemaekers e Ricci pronti all'esordio, i tifosi possono sognare in grande. È l'inizio di una stagione ricca di aspettative e sfide da affrontare con grinta e determinazione.

È iniziato il raduno a Milanello per i rossoneri di Massimiliano Allegri, che torna sulla panchina del Milan a distanza di 11 anni. Prime corse e primi sorrisi soprattutto per Rafa Leao, che ha subito messo in mostra un buon feeling con il nuovo allenatore. E in campo si rivede anche Alexis Saelemaekers, rientrato dal prestito alla Roma. Prima seduta di allenamento anche per il neoacquisto Samuele Ricci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao sorride ad Allegri e a Milanello si rivede...

