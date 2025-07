Fiume Meschio esondato a Cordignano vicino Treviso per il maltempo Veneto in ginocchio tra fango e grandine

Il maltempo che ha colpito il Veneto ha provocato l’esondazione del fiume Meschio a Cordignano, vicino Treviso, lasciando la regione in ginocchio tra fango e grandine. Diversi allagamenti hanno messo in crisi abitazioni e infrastrutture, evidenziando la potenza della natura e la vulnerabilità del territorio. In questo scenario drammatico, l’attenzione si concentra sulle strategie di intervento e sulla ripresa delle comunità colpite.

Diversi allagamenti sono stati segnalati a Cordignano, in provincia di Treviso, a causa dell'innalzamento dei livelli del Meschio per il maltempo.

