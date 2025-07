Zippo mi ha rubato le chiavi di casa Il racconto della ex fidanzata Madalina sull' esplosione di Torino

Il dramma di Torino scuote la città: tra accuse, misteri e una tragica perdita umana, si intrecciano le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona questa tragedia. Madalina, ex fidanzata di Zippo, rivela dettagli sorprendenti, mentre gli inquirenti continuano a scavare nel caso che ha sconvolto tutti. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda, un puzzle che ancora deve trovare tutte le sue risposte.

Gli inquirenti sono al lavoro, senza sosta, per ricostruire nei dettagli la vicenda che vede coinvolto Giovanni Zippo, guardia giurata di 40 anni, accusato di aver provocato lo scoppio della palazzina a Torino, in via Nizza, il 30 giugno scorso. In quella circostanza a perdere la vita è stato Jacopo Peretti, 33 anni, che a quell'ora, poco dopo le 3 di notte, dormiva nell'appartamento accanto a quello fatto saltare. Non era lui l'obiettivo di chi ha appiccato l'incendio, ma la residente dell'appartamento dato alle fiamme, Madalina Ionela Hagiu, la quale ha parlato con gli investigatori facendo luce su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Zippo mi ha rubato le chiavi di casa". Il racconto della ex fidanzata Madalina sull'esplosione di Torino

In questa notizia si parla di: torino - zippo - rubato - chiavi

Giovanni Zippo, chi è l'uomo che ha provocato l'esplosione di Torino per vendicarsi dell'ex Madalina Ionela Hagiu. Ora è ricoverato per ustioni - Un volto noto nel centro di Torino, Giovanni Zippo, 40 anni, ha scatenato una terribile esplosione in via Nizza, lasciando dietro di sé distruzione e feriti.

Esplosione a Torino, parla Madalina: «Giovanni Zippo mi accompagnò al treno e lì mi ha rubato le chiavi della mansarda poi distrutta» Vai su X

Zippo mi ha rubato le chiavi di casa. Il racconto della ex fidanzata Madalina sull'esplosione di Torino; La verità di Madalina sull'esplosione di Torino: «Giovanni Zippo mi accompagnò al treno e lì mi ha rubato le chiavi della mansarda poi distrutta»; Esplosione a Torino, Madalina Ionela Hagiu: «Avevo una relazione con Giovanni Zippo, mi dà dei soldi per arriv.

"Zippo mi ha rubato le chiavi di casa". Il racconto della ex fidanzata Madalina sull'esplosione di Torino - L'uomo avrebbe agito dopo una relazione sentimentale con una donna che abitava proprio in quell'edificio, ma che in quei giorni era assente perché in vacanza all'Isola d'Elba per raggiungere il compag ... msn.com scrive

Esplosione a Torino, Madalina Ionela Hagiu: «Avevo una relazione con Giovanni Zippo, mi dà dei soldi per arrivare a fine mese» - «Io Giovanni Zippo abbiamo avuto una relazione sentimentale e sessuale. Come scrive leggo.it