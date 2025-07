Rissa nel Casertano | un 25enne morto e un ferito grave dopo un accoltellamento

Una violenta rissa a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, si è trasformata in tragedia: un 25enne ha perso la vita e un altro giovane è gravemente ferito dopo un’accusa che ha lasciato sgomenti. Provenienti dal quartiere Secondigliano di Napoli, i due coinvolti sono stati colpiti da un abitante del posto, ora ricercato dai carabinieri. L'episodio, avvenuto nella serata del 7 luglio, scuote l’intera comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza locale.

Un 25enne è morto e un 24enne è rimasto ferito gravemente dopo che entrambi sono stati accoltellati in una rissa. È avvenuto a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, dove i due coinvolti, entrambi provenienti dal quartiere Secondigliano di Napoli, sono stati colpiti da una persona del posto, ricercata dai carabinieri. L’aggressione si è verificata verso le 22 del 7 luglio, in una piazzetta del piccolo comune alle porte di Caserta, ed è stato preceduta da uno scontro tra i ragazzi napoletani e un gruppo di giovani del posto. Non sono ancora noti i motivi della rissa. Il 25enne napoletano è morto nell’ ospedale di Caserta, dove era stato portato dai soccorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it