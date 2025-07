Serie c Carpi ufficiale l’arrivo di Pitti | Non vedo l’ora di iniziare

Il Carpi si rinforza con entusiasmo: ufficiale l’arrivo di Enea Pitti, talento mancino classe 2005 in prestito dal Cesena. Dopo aver brillato nel settore giovanile della Fiorentina e nel Siena, Pitti si prepara a vivere la sua prima grande stagione tra i professionisti. È il momento di scoprire cosa potrà fare questo giovane promettente. L’avventura sta per iniziare, e non vediamo l’ora di vedere il suo impatto sul campo.

Enea Pitti, dopo Lorenzo Lombardi, è il secondo rinforzo del Carpi: il difensore mancino classe 2005 arriva in prestito annuale dal Cesena per affrontare la sua prima stagione con i grandi. Cresciuto nel settore giovanile del Siena, Pitti si è messo in mostra con i baby della Fiorentina e nell'estate del 2024 ha firmato un triennale coi bianconeri diventando protagonista prima nel successo in Primavera 2 (16 gare e 3 reti) e poi nell'ultima stagione in Primavera 1 mettendo insieme 25 presenze e andando 2 volte in gol, alternato da mister Campedelli da terzino sinistro e da difensore centrale della linea a quattro, due ruoli che potrà occupare anche nel 3-4-2-1 di Cassani in biancorosso, quindi da braccetto nella difesa a tre e da esterno sinistro in mediana.

