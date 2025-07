Possiamo dire che l’abito Schiaparelli di Cardi B è una vera e propria opera d’arte?

L'abito di Cardi B alla sfilata Schiaparelli è un capolavoro che va oltre il semplice abbigliamento: una vera e propria opera d'arte che incarna creatività, audacia e innovazione. Questa mise iconica, accompagnata da un corvo vivo, non solo ha conquistato Parigi, ma ha anche ridefinito i confini della moda contemporanea. Cardi B dimostra ancora una volta di essere un'icona poliedrica, capace di trasformare ogni evento in un palcoscenico artistico senza pari.

L’haute couture parte con il botto e il merito stavolta è tutto di Cardi B. L’artista, ormai icona trasversale tra musica, cultura pop e moda, ha fatto il suo ingresso al defilé di Schiaparelli con un abito scultura che è più una dichiarazione d’intenti che un semplice look da passerella. E accanto a lei — o meglio, sul braccio — un compagno d’eccezione: un corvo vivo. Cardi B conquista Parigi: il look scultura di Schiaparelli (con un corvo vivo). Sì, un corvo vero. Non un effetto scenico né una trovata digitale, ma una scelta reale che ha immediatamente acceso le luci dei riflettori internazionali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it