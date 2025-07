Netanyahu consegna lettera per il Nobel Pace a Trump | Se lo merita

Nel sorprendente gesto di riconoscimento, Netanyahu ha presentato la candidatura di Trump al Nobel per la Pace, sottolineando i successi diplomatici del presidente americano. Un atto che accende il dibattito sulle meriti e le sfide della pace nel contesto internazionale. La proposta apre nuovi spunti di riflessione sul ruolo dei leader nel promuovere la stabilità globale e sul valore di iniziative sorprendenti nel panorama geopolitico.

Washington, 8 lug. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver candidato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Premio Nobel per la Pace, consegnandogli la lettera che aveva inviato al Comitato per il Nobel durante l'incontro alla Casa Bianca. "Sta ristabilendo la pace mentre parliamo in un Paese dopo l'altro, in una regione dopo l'altra, quindi vorrei presentarle, signor Presidente, la lettera che ho inviato al Comitato per il Premio Nobel. La candida per il Premio Nobel per la Pace, che merita pienamente e che dovrebbe ricevere", ha dichiarato Netanyahu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net