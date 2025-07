Operazione antidroga sui Monti Lattari | scoperte e sequestrate due piantagioni di cannabis

Una brillante operazione antidroga sui Monti Lattari ha portato al sequestro di due importanti piantagioni di cannabis indica, nascoste tra le suggestive vette di Casola di Napoli. La Guardia di Finanza, con grande professionalità , ha smantellato un insidioso reticolo di attività illegali, rafforzando la lotta contro la droga e tutelando la sicurezza del territorio. Questa azione dimostra come impegno e determinazione possano fare la differenza nella tutela della comunità .

Importante operazione antidroga da parte della Guardia di Finanza di Napoli che, nei giorni scorsi, ha individuato e sequestrato due piantagioni di cannabis indica nascoste nell’area montuosa dei Monti Lattari, nel comune di Casola di Napoli.  L’intervento è stato condotto dai militari . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Operazione antidroga sui Monti Lattari: scoperte e sequestrate due piantagioni di cannabis

In questa notizia si parla di: operazione - antidroga - monti - lattari

Maxi-operazione antidroga in Basilicata: 17 arresti - I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno condotto una maxioperazione antidroga in Basilicata, portando all'arresto di 17 persone.

Coltivazioni di marijuana collegate da cunicoli scoperte a Lettere: blitz dei Carabinieri nei boschi impervi de Monti Lattari Approfondisci: Vai su Facebook

Operazione antidroga sui Monti Lattari: scoperte e sequestrate due piantagioni di cannabis mimetizzate nella boscaglia; Monti Lattari: maxi operazione antidroga, attacco alla Jamaica del Sud; Maxi sequestro di marijuana nei Monti Lattari: individuate 87 piante tra i terrazzamenti boschivi.

Operazione antidroga dei carabinieri in due comuni dei Monti Lattari. Quattro arresti e oltre quattro chili di erba sotto sequestro - Il Mattino - Quattro arresti e oltre quattro chili di erba sotto sequestro I quattro arrestati sono stati tutti sottoposti ai domiciliari ... Riporta ilmattino.it

Blitz antidroga sui Monti Lattari. In quattro ai domiliciliari - RaiNews - droga dei carabinieri in due comuni dei Monti Lattari, con quattro arresti e oltre quattro chili di "erba" sotto sequestro. Come scrive rainews.it