Wimbledon 2025 il programma di oggi 8 luglio | orari e partite

Con il passaggio del turno di Flavio Cobolli e Jannik Sinner, quest’ultimo approfittando del ritiro per infortunio del bulgaro Grigor Dimitrov che era in vantaggio due set a zero, si è completato il quadro dei quarti di finale di Wimbledon 2025. Martedì 8 luglio sono in programma due sfide nel singolare maschile e altrettante nel femminile e in entrambi i doppi: in campo, tra gli altri, Carlos Alcaraz – il campione in carica fra gli uomini – e Aryna Sabalenka, numero uno Wta e ancora a caccia del primo successo sull’erba di Londra. È già tempo di semifinali invece per le coppie miste. Nessun match vedrà impegnato un azzurro. 🔗 Leggi su Lettera43.it