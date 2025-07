Arrestata accuse gravissime Choc nello spettacolo | manette per il volto della tv

Una notizia sconvolgente scuote il mondo dello spettacolo: un noto volto televisivo, già amato dal pubblico, è stato arrestato con accuse gravissime. Tra le accuse, omicidio colposo e traffico di sostanze stupefacenti, in un periodo particolarmente difficile per lui, a un mese dalla tragica perdita del figlio. La vicenda sta attirando l'attenzione di tutti, lasciando senza parole chi seguono la sua carriera e la sua vita privata.

Periodo molto complicato per il noto volto della tv, che è stato arrestato nelle scorse ore con un’accusa decisamente grave. Deve infatti rispondere dei reati di omicidio colposo e traffico di sostanze stupefacenti. Il suo arresto c’è stato nella giornata del 7 luglio, a un mese di distanza dalla morte del figlio. Stando a quanto ricostruito dai siti People e TMZ, il volto della tv è stato arrestato perché ci sarebbe un suo presunto coinvolgimento nel decesso di un uomo di nome John Mark Harris. Quest’ultimo avrebbe perso la vita per una sostanza, ‘tranq’, che è una combinazione Xilazina-Fentanil, e che gli avrebbe provocato l’ overdose. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

