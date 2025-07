Moretto | Osimhen ha detto sì al Galatasaray ma il Napoli vuole 75 milioni

L'affare Osimhen si infiamma: mentre l’attaccante ha dato il suo assenso al Galatasaray, il Napoli fa muro con una richiesta di 75 milioni. Matteo Moretto, durante il suo intervento su YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato i dettagli di questa trattativa calda e imprevedibile. La saga di mercato tra club e giocatore sembra destinata a riservarci nuovi colpi di scena: cosa succederà nel prossimo capitolo di questa intensa operazione?

Napoli, ritorna Victor Osimhen: il punto della situazione svelato da Matteo Moretto - Napoli accoglie nuovamente Victor Osimhen, il punto della situazione svelato da Matteo Moretto. Dopo la stagione con il Galatasaray, l’attaccante torna ufficialmente in azzurro, mentre il club turco non può acquisirne il cartellino.

Galatasaray, c’è il sì di Osimhen ma manca l’accordo con il Napoli; MERCATO - Moretto: Offerta del Galatasaray per Osimhen, arriva il no del Napoli, i dettagli; Napoli, rifiutata offerta del Galatasaray per Osimhen. Le cifre.

