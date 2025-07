Rissa nel Casertano accoltellato e ucciso un 25enne Grave un altro giovane Il killer ricercato dai carabinieri

Una violenta rissa a San Marco Evangelista, nel Casertano, si è trasformata in tragedia: un giovane di 25 anni ha perso la vita e un altro di 24 è grave, entrambi colpiti con ferite da arma bianca. La caccia all’autore del gesto sanguinario è in pieno corso, mentre la comunità si stringe nel dolore. La vicenda sconvolge l’intera provincia, portando alla luce un inquietante episodio di violenza che richiede risposte immediate.

Finisce nel sangue una rissa a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Un 25enne è morto, mentre un 24enne è rimasto ferito gravemente: entrambi sono vittime di accoltellamento.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rissa nel Casertano, accoltellato e ucciso un 25enne. Grave un altro giovane. Il killer ricercato dai carabinieri

