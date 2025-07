Mirko Frezza | Mi ha convinto il denaro a fare l'Isola dei Famosi ma sono rinato è stata la mia terza vita

Mirko Frezza ci ha svelato come l’Isola dei Famosi sia stata per lui la scena di una rinascita, un vero e proprio nuovo inizio. Dopo un passato difficile tra le periferie di Roma e le sfide della vita, la sua terza vita si è aperta con il successo nel mondo dello spettacolo e il volontariato insieme a Vittoria, sua moglie. La sua storia dimostra che ogni rinascita nasce dalla volontà di cambiare e credere nel proprio destino. Continua a leggere.

Mirko Frezza ha raccontato la sua esperienza all'Isola dei Famosi. La sua terza vita, l'ha definita, perché in effetti dopo un passato burrascoso nella periferia di Roma, poi la svolta come attore e il volontariato che, insieme a sua moglie Vittoria, gli ha cambiato l'esistenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mirko - frezza - isola - famosi

Isola dei Famosi, Mirko Frezza viola il regolamento: cosa ha fatto durante la notte - Nuove polemiche a L'Isola dei Famosi: Mirko Frezza ha violato il regolamento durante la notte, suscitando l'attenzione del pubblico.

Isola dei Famosi 2025, intervista esclusiva a Mirko Frezza: “Grazie al reality ho imparato a stare da solo. Loredana Cannata meritava di vincere, è stata una guerriera. Ora voglio fare cinema” #isoladeifamosi #isoladeifamosi2025 #isola Vai su X

Nella puntata del 16 giugno 2025 de L’Isola dei Famosi, Mirko Frezza ha deciso di interrompere la chiamata con sua figlia pur di non rinunciare alla sua razione settimanale di riso. Un gesto che ha colpito il pubblico. Vai su Facebook

Mirko Frezza: Mi ha convinto il denaro a fare l'Isola dei Famosi, ma sono rinato è stata la mia terza vita; Mirko Frezza: “All’Isola sono rinato. Oggi aiuto chi ha bisogno: da ultimo sono diventato penultimo”; Mirko Frezza è eliminato da L'Isola dei Famosi.

Mirko Frezza: “Mi ha convinto il denaro a fare l’Isola dei Famosi, ma sono rinato è stata la mia terza vita” - La sua terza vita, l’ha definita, perché in effetti dopo un passato burrascoso nella periferia di Roma, poi la svolta come attore e ... Lo riporta fanpage.it

Mirko Frezza: “Grazie all’Isola dei Famosi, dopo 22 anni ho lasciato alle spalle i fantasmi del passato” - Mirko Frezza in un'intervista ha ripercorso la sua esperienza all'Isola dei Famosi, reality al quale ha deciso di partecipare per soldi ... Segnala fanpage.it