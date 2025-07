Sciopero nazionale dei treni | Disagi in tutta Italia ritardi e cancellazioni

Lo sciopero nazionale dei treni ha scatenato disagi e ritardi in tutta Italia, lasciando pendolari e viaggiatori in attesa di risposte. Dalle 21:00 di ieri sera, i sindacati di base hanno deciso di fermare il settore ferroviario fino alle 18:00 di oggi, 8 luglio, coinvolgendo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenitalia Tper. Un disagio che colpisce soprattutto le grandi città come Roma e Napoli, dove le file e i ritardi sono ormai all’ordine del giorno.

Dalle 21:00 di ieri sera è in corso uno sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dai sindacati di base e destinato a proseguire fino alle 18:00 di oggi, 8 luglio. A incrociare le braccia è il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenitalia Tper, con pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Ritardi a Roma e File a Napoli: La Situazione nelle Principali Stazioni. Nelle prime ore della mattinata, lo sciopero ha causato ritardi significativi a Roma Termini, con treni in ritardo da 10 fino a 120 minuti, sia per Italo che per Trenitalia.

