Xhaka Juventus Tuttosport è lui l’ultimissima idea in casa bianconera per rinforzare il centrocampo di Tudor! Tutti i dettagli

La Juventus punta deciso a rinforzare il suo centrocampo e l'ultima idea in casa bianconera prende forma: Granit Xhaka. Con un bagaglio di esperienza in Premier League con l’Arsenal e in Nazionale svizzera, il suo nome sta conquistando i tifosi e gli addetti ai lavori. La strategia di Tudor si arricchisce di un profilo di grande spessore internazionale, pronto a portare qualità e leadership in campo. La trattativa potrebbe presto sbloccarsi, aprendo nuove prospettive per la squadra.

Il centrocampo della Juve potrebbe presto arricchirsi di un nuovo elemento: Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, che ha accumulato esperienza sia in Premier League con l'Arsenal che con la nazionale svizzera, è finito nei radar bianconeri come l'ultima idea per rinforzare il reparto di Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Xhaka rappresenta una soluzione concreta per il calciomercato Juventus, che cerca un centrocampista di qualità con esperienza internazionale.

Milan, restyling a centrocampo: idea Xhaka, c'è il benestare di Allegri - Il Milan si prepara a rivoluzionare il centrocampo con un restyling di grande impatto, puntando su Xhaka, con l’assenso di Allegri.

Ricci al Milan, che rinforzo per Allegri: al Toro 25 milioni e bonus, contratto di 4 anni!; Il Milan riparte da Xhaka, il Napoli studia il colpo Gatti, Bennacer in Viola; Modric, Xhaka e Zinchenko: un instant team per Allegri.

La Juventus su Xhaka: l'ex obiettivo del Milan è l'ultima idea per il centrocampo, costi e condizioni dell'affare - Dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Jonathan David per l'attacco, la Juventus pensa a come sistemare il centrocampo. Si legge su informazione.it